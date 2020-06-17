استطلاعات الرأي: عمدة إسطنبول سيتغلب على أردوغان في الانتخابات الرئاسية

عواصم (وكالات)

قال رئيس مؤسسة «أوراسيا» المختصة بإعداد استطلاعات الرأي، كمال أوزكيراز، إن أكرم إمام أوغلو، الذي أصبح رئيساً للمعارضة السياسية في تركيا بفوزه بمنصب عمدة إسطنبول العام الماضي، يتمتع بشعبية أكبر من الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ما يجعله أقرب لرئاسة البلاد بعد الانتخابات المقبلة، وفقا لأحدث استطلاع رأي.

ووفقاً لصحيفة «أحوال» التركية فقد أكد أوزكيراز أنه في سباق رئاسي بين المرشحين، سيحصل إمام أوغلو على أصوات أكثر بنسبة 6.5 في المئة من أردوغان.

وكان إمام أوغلو قد أصبح عمدة أكبر مدينة في تركيا بعد انتصاره الساحق في الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد العام الماضي، ووجه ضربة قوية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي سبق له أن حقق انتصارات في المدينة لمدة 25 سنة. وقال أوزكيراز إن غالبية الناخبين الذين لم يقرروا لمن سيصوتون ينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، لكن أكثر من 90 في المائة من ناخبيهم قالوا إنهم سيصوتون للمرشح المعارض لأردوغان.

وستُجرى الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة في سنة 2023.