«تويتر» يغلق آلاف الحسابات المؤيدة لأردوغان

كاليفورنيا (وكالات)

أغلق موقع تويتر أكثر من 7 آلاف حساب داعم لـ«حزب العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا ورئيسه رجب أردوغان، يدارون من مركز واحد بشكل منسق لأغراض الدعاية واستهداف مستخدمين آخرين، حسب ما ذكرت صحيفة «زمان» التركية. ووفق تقرير مرصد الإنترنت بجامعة «سانفورد» الأميركية، تبين أن أحد أسباب إغلاق تويتر لهذه الحسابات هو استخدامها في أعمال احتيال وقرصنة إلكترونية.

ومن جهتها، قالت إدارة تويتر في بيانها: «نتيجة التحليل الذي أجريناه حول الأداء والمؤشرات التقنية لهذه الشبكة، تبين أنهم يقومون بتقديم دعم قوي للرئيس أردوغان ومن أجل نشر تصريحات سياسية لصالح حزب العدالة والتنمية من خلال حسابات وهمية، وبذلك نقوم بغلق 7 آلاف و340 حساباً».

من جانبه، اعتبر علي باباجان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم «ديفا»، أن اكتشاف أكثر من 7 آلاف حساب يتبع للجان الذباب الإلكتروني الداعمة لحزب العدالة والتنمية، أمر لا يليق بمكانة تركيا.