جدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، رفضه لأي ضم من قبل إسرائيل لأراض من الضفة الغربية المحتلة، مضيفا أن ذلك يقوض فرص السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله عقد الأربعاء اجتماعات منفصلة عبر تقنية الاتصال المرئي، مع رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، ولجنتي الشؤون الخارجية والخدمات العسكرية في مجلس النواب، تناولت «المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خصوصاً المتعلقة بالقضية الفلسطينية».

وأوضح البيان أن الملك «أعاد التأكيد على أن أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية، هو أمر مرفوض، ويقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط».

وجدّد العاهل الأردني التأكيد على «موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».

وكان العاهل الأردني قد أجرى، أمس الثلاثاء، اتصالات مع لجان وقيادات في الكونغرس الأميركي، أكد خلالها موقفه هذا.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء خلال اتصال عبر تقنية الفيديو مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إن المنطقة تقف على مفترق طرق حاسم «إما سلام عادل» عن طريق حل الدولتين أو «صراع طويل أليم» نتيجة ضم إسرائيل أراضي واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

ويُرتقب أن تكشف إسرائيل في الأول من يوليو المقبل استراتيجيتها التي تنص بشكل خاص على ضم مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بالإضافة إلى غور الأردن.

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في مقابلة مع مجلة «دير شبيغل» الألمانية الشهر الماضي، أن ضم أي أراض في الضفة سيؤدي إلى «صدام كبير» مع الأردن.