رئيس هندوراس يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز، إصابته بمرض كوفيد- 19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

وقال هيرنانديز (51 عاما)، في رسالة بالفيديو في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء، إنه لا يعاني إلا من أعراض خفيفة وسيواصل العمل عن بُعد.

كما ثبتت إصابة زوجة هيرنانديز واثنين من مساعديه بفيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس إن الأعراض لم تظهر على زوجته.

وأضاف "أعتقد أن هذا جزء من المخاطر التي تتبع هذه المسؤولية. بسبب عملي، لم أتمكن من البقاء في المنزل مئة بالمئة (من الوقت)".

وقال رئيس جواتيمالا المجاورة، أليخاندرو جياماتي، إنه يصلي من أجل "تعافي (هيرنانديز) سريعا".

كما أعرب رئيسا جواتيمالا السابقان فينيسيو سيريزو وجيمي موراليس عن أطيب تمنياتهما لهيرنانديز في رسالتين.