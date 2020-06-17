الرئيس الصيني: سنعفي دولاً أفريقية من سداد بعض القروض

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج أن بكين ستعفي بعض الدول الأفريقية من سداد قروض من دون فوائد يحين موعد استحقاقها في نهاية 2020.

جاء ذلك في كلمة ألقاها شي في قمة الصين-أفريقيا، بحسب ما نقله عنه التلفزيون الصيني.

وأبلغ شي القمة أنه في إطار منتدى التعاون الصين-أفريقيا، ستقدم بلاده المزيد من التيسيرات في سداد القروض لبعض الدول، ومن بينها دول أفريقية.

وأضاف الرئيس الصيني أن بلاده مستعدة لإعطاء أولوية للدول الأفريقية عندما تكون لقاحات لمرض كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا المستجد، جاهزة للاستخدام.

كانت العديد من المنظمات الدولية دعت الدائنين إلى تأجيل سداد الديون عن الدول الفقيرة التي تأثرت اقتصاداتها بشكل كبير جراء تداعيات فيروس كورونا.