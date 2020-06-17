

وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على تمديد تسهيل إجراءات الحصول على المساعدات الاجتماعية للعاطلين عن العمل بموجب ما يُعْرَف بقانون هارتس 4 .



وكانت الحكومة الألمانية قررت بسبب أزمة كورونا تعليق التحقق من ثروة المتقدم بطلب للحصول على هذه المساعدات ومراجعة قيمة إيجاره السكني حتى نهاية يونيو الجاري.



وبموجب قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم، سيتواصل العمل بهذا التعليق حتى نهاية سبتمبر المقبل.



وعزت وزارة الشؤون الاجتماعية الألمانية هذه الخطوة إلى أن التأثيرات الاقتصادية لجائحة (كوفيد19-) لا تزال كبيرة.



من جانبه، قال هوبرتوس هايل، وزير العمل: "لا يزال الكثير من الناس مهددين في وجودهم بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، والدولة الاجتماعية هي التي تقف إلى جانب الناس عندما يحتاجونها".



يشار إلى أن تسمية المساعدات بـ هارتس 4، ترجع إلى مدير الأعمال الألماني بيتر هارتس الذي اقترح القانون المذكور وحدد إطار العمل به، حيث يحصل الشخص العاطل على الحد الأدنى من المساعدات، لكنه يجب أن يكون مستعدا لقبول أي عمل أو وظيفة تسند إليه من قبل دائرة العمل.