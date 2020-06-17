سعت الصين والهند إلى التهدئة، اليوم الأربعاء، بعد اشتباك على الحدود في منطقة الهيملايا.

وليل الاثنين الثلاثاء، وقع اشتباك بين جنود الدولتين الآسيويتين في سهل يقع على ارتفاع يزيد على أربعة آلاف متر من منطقة لدخ «شمال الهند» وأودى بحياة 20 جندياً هندياً على الأقل.

وأجرى وزيرا خارجية الصين والهند محادثات هاتفية، بعد ظهر اليوم واتفقا على «خفض حدة التوتر على الأرض، والحفاظ على السلام والهدوء في المناطق الحدودية»، بحسب بيان لبكين.

وفي بيانها تعقيباً على هذه الدعوة، أوضحت الهند أن وزيري الخارجية اتفقا على «عدم الإقدام على أي خطوة قد تؤجج التوتر» في لدخ.

ودارت مواجهات عدة بين الجيشين على طول حدودهما منذ أسابيع خصوصاً في لدخ وأرسلا تعزيزات.

واتفقا قبل 10 أيام على خفض حدة التوتر في بعض المناطق المتنازع عليها.

والأربعاء نشرت الهند مئات العسكريين في المنطقة التي وقع فيها الاشتباك وأكد رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي أن مقتل الجنود الهنود «لن يكون عبثاً».

وأضاف، في أول تصريح له بعد الحادث، «الهند تريد السلام، لكنها قادرة على الرد بالشكل المناسب عندما تتعرض للاستفزاز».