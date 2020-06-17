بدأ وزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) يومين من المحادثات، اليوم الأربعاء، فيما نددت باريس باستفزاز تركيا لسفينة فرنسية تقوم بمهمة للحلف.

وأشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج إلى أن العديد من أعضاء الناتو أعلنوا عن زيادة الاستثمار في مجال الدفاع.

ومن المقرر أيضاً أن يوقع الحلف الدفاعي المكون من 30 دولة اليوم الأربعاء على خطة تشغيلية في حالة حدوث موجة ثانية من تفشي وباء كورونا، وفقاً لستولتنبرج، بالإضافة إلى تجهيز مخزون من المعدات الطبية وصندوق للأزمة.

يأتي الاجتماع وسط تصاعد للتوتر بين باريس وأنقرة، بعد أن انتقدت فرنسا بشدة التدخل التركي في ليبيا.

وقالت وزارة الجيوش الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن سفينة فرنسية تشارك في مهمة للحلف الأطلسي في البحر المتوسط تعرضت مؤخراً لعمل «عدواني للغاية» من قبل زوارق تركية، منددة بمسألة «بالغة الخطورة».

وأوضحت الوزارة أن السفينة الفرنسية تعرضت لثلاث «ومضات لإشعاعات رادار» من أحد الزوارق التركية، معتبرة ذلك «عملاً عدوانياً للغاية تجاه سفينة تابعة للحلف الأطلسي»، في وقت يعقد وزراء الدفاع في دول الحلف اجتماعاً اليوم الأربعاء عبر دائرة الفيديو المغلقة.

وأضافت أن «هذه القضية خطيرة جداً في نظرنا (...) لا يمكننا أن نقبل بأن تتصرف (تركيا) على هذا النحو، وأن تقوم بما قامت به ضد سفينة لحلف شمال الأطلسي تحت قيادة الحلف تقوم بمهمة للحلف» محذرة من أن وزيرة الجيوش فلورانس بارلي ستضع «النقاط على الحروف» خلال هذا الاجتماع بشأن «الموقف التركي في النزاع الليبي».

وأوضحت الوزارة أن «السفن التي تبحر بين تركيا ومصراتة أحياناً بمواكبة فرقاطات تركية لا تساهم في نزع فتيل الأزمة». ونددت بأن تكون السفن الحربية التركية «تستخدم رموز الأطلسي» لتعرف عن نفسها خلال مهمات المواكبة هذه.

وزادت حدة التوتر بين باريس وأنقرة في الأيام الماضية. والاثنين دان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان «الدعم العسكري المتزايد» لتركيا للميليشيات «في انتهاك مباشر لحظر الأمم المتحدة». وقبل ذلك، صعّدت باريس موقفها تجاه التدخلات التركية في ليبيا، واصفة إياها بـ«غير المقبولة» ومؤكدة أنّ «فرنسا لا يمكنها السماح بذلك»، وفق ما صدر عن الأليزيه.