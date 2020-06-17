

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بأن الصين والهند على «اتصال وثيق» لحل الاحتدام المميت للتوترات الحدودية.



ونقلت صحيفة «جلوبال تايمز» التي يديرها الحزب الشيوعي عن المتحدث تشاو ليان قوله إن الحادث وقع «بشكل واضح للغاية» على الجانب الصيني من خط السيطرة، الذي يمثل خط الحدود الفعلي بين البلدين.



لكن المتحدث لم ينف أي مسؤولية على الجانب الصيني ولم يؤكد أو أن ينفي التقارير التي تحدثت عن سقوط ضحايا صينيين خلال المواجهة، التي قتل خلالها 20 جندياً هندياً على الأقل.



وقال تشاو إن الوضع العام «مستقر» وأن الجانبين «يسويان بشكل مشترك القضية على الأرض»، حسب صحيفة جلوبال تايمز.