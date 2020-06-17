

قالت شركة الخطوط الجوية النرويجية، منخفضة التكاليف، اليوم الأربعاء: إنها سوف تستأنف رحلاتها الجوية لعدد من الوجهات الأوروبية، ابتداءً من الأول من يوليو المقبل.



ومن بين هذه الوجهات لندن وباريس وبرشلونة، بالإضافة إلى كرواتيا واليونان وإسبانيا وعدة مقاصد في النرويج.



وكانت الشركة قد علقت 95% من رحلاتها في مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا، كما منحت نحو 7650 موظفاً لديها، أي ما يمثل 80% من قواتها العاملة، عطلة مؤقتة.



وقالت الشركة: إن أكثر من 300 طيار و600 من طواقم الضيافة من قواعدها في النرويج، سوف يعملون على متن 20 طائرة على 76 مساراً، وكانت الشركة قد قامت منذ أبريل الماضي، بتسيير ثمان طائرات فقط على مسارات محلية في النرويج.



وفي إطار الإجراءات، التي تهدف للحد من تفشي فيروس كورونا على متن الطائرات، فإنه سوف يتعين على المسافرين من عمر 6 وما فوق ارتداء كمامات، كما يتعين على الركاب الحفاظ على التباعد الاجتماعي أثناء ركوب ومغادرة الطائرة.