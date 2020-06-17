الكويت تعلن شفاء 690 حالة جديدة من «كورونا»

أعلنت الكويت، اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء من مرض كورونا المستجد «كوفيد - 19» في البلاد، بلغ 28896 حالة بعد تعافي 690 إصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت وزارة الصحة الكويتية - في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية «كونا» - إنه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والقيام بالخطوات المتبعة بهذا الشأن.