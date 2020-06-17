أستراليا: حدودنا ستظل مغلقة حتى 2021

قال وزير التجارة الأسترالي سايمون برمنجهام اليوم الأربعاء إن بلاده لن تعيد فتح حدودها أمام المسافرين الأجانب قبل العام المقبل على الأرجح لكنها ستبحث تخفيف قواعد دخول البلاد للطلاب وغيرهم من الزوار الذين ينوون البقاء لمدة طويلة.

ونجحت أستراليا بصورة كبيرة في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وهو ما تعزوه السلطات إلى القيود على السفر الدولي وقواعد التباعد الاجتماعي الصارمة.

وقال برمنجهام إن قاعدة الحجر الصحي الخاصة بالأستراليين العائدين من الخارج يمكن أن تطبق على الطلاب الأجانب وغيرهم من الزوار الذين يعتزمون البقاء في البلاد لفترة طويلة.

وأضاف في كلمة ألقاها بالنادي الوطني للصحافة "يمكننا ببساطة العمل بفترات الحجر الصحي لمدة 14 يوما التي حققت نجاحا كبيرا بالنسبة لإعادة الأستراليين إلى هذا البلد بسلام".

وسجلت أستراليا في المجمل أكثر من 7300 حالة إصابة بفيروس كورونا وتوفي 102 مصابا بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

وأعلنت البلاد اليوم الأربعاء تسجيل أكبر زيادة يومية لحالات الإصابة الجديدة منذ أكثر من شهر، وكان معظم هذه الحالات في ولاية فيكتوريا ثاني أكبر الولايات من حيث عدد السكان.

وسجلت فيكتوريا 21 إصابة جديدة الليلة الماضية بينها 15 حالة لمسافرين عائدين يخضعون للحجر الصحي، ليصل العدد اليومي الكلي إلى 22 حالة، لكن بعض الولايات لم



