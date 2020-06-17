مقتل 17 من قوات الأمن الأفغانية في هجمات لطالبان

ذكر مسؤولون، اليوم الأربعاء، أن 17 على الأقل من أفراد الجيش والأمن قتلوا في هجمات لمسلحين بإقليمين أفغانيين.

فقد هاجمت حركة طالبان نقطة تفتيش بإقليم جوزجان شمالي أفغانستان، مما أسفر عن مقتل 12 من أفراد قوات الأمن، طبقا لما ذكره المتحدث باسم الحاكم الإقليمي، عازر جوزجاني.

وقال مسؤول، إن خمسة آخرين أصيبوا في الهجوم، الذي وقع بمنطقة "أقجه" واحتجز المسلحون أربعة آخرين كرهائن في أعقاب الهجوم.

وقال فقير محمد جوزجاني، قائد الشرطة بإقليم قندوز شمال البلاد، إن المسلحين هاجموا ايضا نقطة تفتيش للجيش على مشارف العاصمة الإقليمية، قندوز، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

وأضاف جوزجاني أن سبعة آخرين على الأقل أصيبوا في الحادث.

وفي الوقت نفسه، ذكر المتحدث باسم حاكم الإقليم، عريف نوري إن انفجار قذيفة هاون بإقليم غزني جنوب شرق البلاد أسفر عن مقتل أربعة أطفال، فيما أصيب ثلاثة آخرون.

وتابع نوري أن الأطفال عثروا على القذيفة بمنطقة "ديه ياك" بالإقليم أمس الثلاثاء وبدأوا يعبثون بها عندما انفجرت.

وذكرت الحكومة الأفغانية أنه خلال الأسابيع الماضية، قتل أو أصيب زهاء 422 من أفراد القوات الأفغانية في أنحاء البلاد وذلك في 220 هجوماً على الأقل لطالبان.