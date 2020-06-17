

أقامت السلطات الروسية «نفق تعقيم»، في مقر فلاديمير بوتين، يمر عبره الزوار الذين يسمح لهم بمقابلة الرئيس، فيتم رشّهم بمواد مطهّرة، منعاً لانتقال عدوى (كوفيد-19) إليه.



ويعمل بوتين منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد، من مقر إقامته في نوفو أوغاريوفو قرب موسكو.



وحفاظاً على صحة الرئيس، يتعيّن على زواره المرور عبر حجرة ترشهم من كل الجوانب بمواد معقمة، وفق فيديو نشره صحفيون من وكالة ريا نوفوستي الرسمية، مساء الثلاثاء، على تويتر.



وأوضحت سلطات منطقة بنزا، حيث صنعت الحجرة أنها «تضمن سلامة رئيس الدولة وكل الذين يزورونه».



والشركة المصنعة للحجرة متخصصة في أجهزة التنظيف الآلي الموجهة إلى القطاع الصناعي، وبإمكان الحجرة المنصوبة في مقر بوتين قياس حرارة الزوار، كما أنها مجهزة بتقنية التعرف على الوجه، بحسب الشركة المصنعة.



ويؤكد الكرملين، أن بوتين يخضع بانتظام لفحوص لكشف الإصابة، وكذلك الذين يتواصلون معه، ويتعين على الزوار أيضاً إجراء فحص قبل لقائه.



وبالرغم من هذه التدابير، أصيب العديد من كبار المسؤولين الروس بفيروس كورونا المستجد، بينهم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، وعدد من الوزراء والنواب.



وتسجل روسيا أكثر من 553 ألف إصابة بكورونا المستجد و7478 وفاة، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة الأربعاء.