عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم العشرات من المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وسط إخلاء شرطة الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية من المسجد من المرابطين المقدسيين، ونفذوا جولات استفزازية وعلى شكل مجموعات.