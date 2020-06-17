كوريا الجنوبية تسجل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حصيلة الجائحة إلى 12198 حالة.

ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها القول في بيان إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 279 حالة.