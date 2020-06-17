إسبانيا تشكل لجنة لمعالجة تداعيات كورونا وتعافي 27136 حالة

شكل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لجنة أزمة تتألف من أكثر من مئة خبير من أجل تقديم توصيات حول كيفية إنعاش الاقتصاد عقب أزمة فيروس كورونا، بحسب ما ذكرته صحيفة إل بايس الإسبانية.

وذكرت الصحيفة أن اللجنة بدأت اجتماعاتها منذ الشهر الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء أن الخبراء، ومعظمهم من الاقتصاديين، سوف يقومون بتقديم توصيات للحكومة لإنعاش الاقتصاد، بعدما تضرر الاقتصاد من تفشي فيروس كورونا.

وكان عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إسبانيا قد ارتفع إلى 244328، بينما بلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في إسبانيا 27136، وتعافى 150376، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقد مر حوالي 19 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إسبانيا.