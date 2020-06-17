الاحتلال الإسرائيلي يهدم منشآت بالقدس ويعتقل 10 فلسطينيين بالضفة

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم منشآت قرب جامعة القدس في أبو ديس وفي المنطقة الوقعة بين البلدة وقرية السواحرة شرق القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان فلسطينيون بأن جرافات الاحتلال هدمت بناء قيد الانشاء ومحلات تجارية تعود ملكيتهم لمواطنين فلسطينيين .. كما هدمت سورا من الملعب التابع لجامعة القدس في أبو ديس .

على صعيد متصل اعتقل جيش الاحتلال عشرة فلسطينيين في الضفة الغربية بزعم التخطيط لشن عمليات ضد الجيش والمستوطنين.