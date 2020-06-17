ألمانيا تسجل 345 إصابة جديدة بكورونا

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الأربعاء، 345 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 187 ألفا و184 حالة.

وذكر المعهد، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت حتى صباح اليوم 8830 حالة، بزيادة قدرها 30 حالة وفاة مقارنة بأمس الثلاثاء.

وبحسب تقديرات المعهد، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 173 ألفا و600 حالة، بزيادة قدرها نحو 500 حالة مقارنة بأمس.