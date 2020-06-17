ارتفاع عدد إصابات كورونا في هولندا والوفيات 6089

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في هولندا إلى 49295، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت امستردام، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في هولندا بلغ 6089، بينما تعافى 186 .

وقد مر حوالي 15 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في هولندا.