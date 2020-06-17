الصين تلغي أكثر من ألف رحلة جوية في بكين لكبح كورونا

ألغت الصين 1255 رحلة بمطارين في بكين، اليوم الأربعاء، بسبب تأثير فيروس كورونا في العاصمة.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية، أن تلك الرحلات تمثل نحو 70% من إجمالي الرحلات المقررة.

وأضافت أنه تم السماح أيضا لركاب القطارات الذين حجزوا رحلات من وإلى بكين باسترداد ثمن التذاكر.



حضت بكين سكانها البالغ عددهم 21 مليون نسمة على تجنّب الرحلات "غير الضرورية" إلى خارج المدينة وأمرت بإعادة إغلاق أبواب المدارس، وذلك بعد رصد بؤرة تفش جديدة للوباء.

وكانت عودة وباء كوفيد-19 للانتشار في بكين، انطلاقاً من بؤرة يُعتقد أنّها سوق تشينفادي لبيع الأغذية بالجملة في العاصمة، أثارت الذعر في عموم أنحاء البلاد بعدما نجحت الصين في السيطرة بشكل واسع على تفشي الوباء عبر إجراء عمليات فحص واسعة وفرض تدابير إغلاق في وقت سابق من العام.



وبسبب بؤرة الوباء الجديدة في العاصمة الصينية بات العديد من مدن البلاد ومقاطعتها يفرض حجراً صحياً على القادمين من بكين.

ووفقاً لصحيفة الشعب فإنّ المسافرين على متن القطارات الذين سبق لهم وأن حجزوا بطاقات للتوجّه من أو إلى بكين سيستعيدون أموالهم من دون أي تكاليف.



وكان رئيس بلدية بكين أعلن الأربعاء أنّ العاصمة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في حصيلة يومية شبه مستقرّة لليوم الرابع على التوالي.













