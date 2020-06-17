البرازيل تسجل رقماً قياسياً في الإصابات اليومية بكورونا

سجلت البرازيل عدداً قياسياً من حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، حيث لا تزال الجائحة تضرب أكبر دولة في أميركا اللاتينية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات رسمية، أن البرازيل، التي تأتي في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات والوفيات، سجلت 34 ألفاً و918 حالة، ليصل الإجمالي إلى 923 ألفاً و189 إصابة.

كما سجلت البلاد 1282 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 45 ألفاً و241 حالة.

ولا تظهر أي علامة على تراجع تفشي الوباء، حيث انتشرت حالات الإصابة التي كانت تتركز في العواصم وجنوب شرقي البرازيل، إلى المناطق الداخلية والفقيرة في بلد يقطنه 210 ملايين شخص.