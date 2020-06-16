مجلس الوزراء السعودي يندد بالإرهاب الحوثي «الهمجي»

الرياض (وكالات)

جدد مجلس الوزراء السعودي، أمس، إدانته لاستمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في إطلاق الصواريخ البالستية، والطائرات دون طيار، في محاولات متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، مؤكداً أنها أعمال إرهابية ومحاولات عبثية وهمجية. وشدد خلال جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الرفض التام لتهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلية بضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً على التمسك بقيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والدعم المطلق لنيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه.

وجدد المجلس، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابول، وفي شمال نيجيريا، وفي محافظة ديالى بالعراق، وأكد رفض المملكة للأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وصورها. وأقر الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجال الصحة.