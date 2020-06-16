أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، الثلاثاء، خروج 401 من المتعافين من فيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

وارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية بفيروس كورونا 14144 حالة، من ضمنهم الـ 12730 متعافيًا.

وأشارت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي عقدته لعرض تطورات الوباء في مصر، إلى تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل بذلك إجمالي الإصابات في مصر إلى 47856 إصابة.

وأوضحت الوزيرة أن السلطات الصحية أحصت، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 94 وفاة، ما يرفع مجموع الوفيات إلى 1766.

وأضافت أن مصر تحتل المرتبة الأقل بين دول العالم بالنسبة لعدد الوفيات، مشيرة إلى أن نسب الوفاة الأعلى لمصر كانت لمرضى الأورام، والجهاز الهضمي، والقلب، والكبد، والكلى.

ولفتت وزير الصحة إلى أن نسب الإصابات في مصر بفيرس كورونا المستجد في الرجال أعلى من السيدات وتصل إلى 55% من الرجال مقارنة بـ 45% من السيدات، موضحة أن 80% من المصابين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 60 عامًا، و20% من الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 60 سنة.

بذلك، تصبح الفئة العمرية التي تتراوح أعمارهم بين 20 و60 سنة هي الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتبلغ نسبة الوفيات 60% من المواطنين فوق سن الـ 60 سنة، ونسبة الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 70 سنة 7% فقط.