انهيار الليرة السورية في إدلب بعد اعتماد العملة التركية

عواصم (وكالات)

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن انهياراً كبيراً لحق بقيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي وعملات أجنبية أخرى، ضمن مناطق نفوذ الجماعات المسلحة في الشمال السوري، خاصة في إدلب والأرياف المتصلة بها، وذلك بعد اعتماد العملة التركية للتداول في هذه المناطق.

وبلغ سعر صرف الدولار الأميركي الواحد صباح أمس ما بين الـ 3000 و3500 ليرة سورية، في تفاوت كبير عن سعر الصرف في المدن السورية الأخرى.

وأشار المرصد إلى الجماعات المسلحة والإرهابية في الشمال السوري حثت السوريين في هذه المناطق على الإقبال الكبير لشراء الليرة التركية، كما تعمد بعض التجار ومكاتب الصرافة البيع والشراء بأسعار كيفية تؤثر على قيمة الليرة السورية، حيث إن هناك تجاراً يعمدون إلى ضخ الليرة السورية إلى مناطق نفوذ النظام السوري مقابل شراء الدولار من هناك، ليقوموا بتحويله إلى ليرة تركية، وهو ما ينذر بانهيار متواصل بشكل كبير بقيمة الليرة السورية في تلك المناطق، مع استمرار الإقبال على العملة التركية.