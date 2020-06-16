تحذيرات من مراوغات «الوفاق» لعرقلة الاتفاق

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

تكثف القوى الإقليمية والدولية جهودها لاستئناف العملية السياسية بين كافة الأطراف الليبية بعد إعادة تموضع القوات المسلحة إلى نقاط محددة في البلاد، والضغط على حكومة الوفاق الليبية بوقف العمليات العسكرية في البلاد والجلوس على طاولة المفاوضات.

وأكد مصدر برلماني ليبي لـ«الاتحاد» أن الأطراف السياسية في الشرق الليبي جاهزة للدخول في عملية تفاوضية لحل الأزمة، مشيراً إلى أن مراوغة حكومة الوفاق وسلبيتها تجاه الدعوات الإقليمية والدولية للقبول بالحل السياسي، ستعرقل أي اتفاق بما قد يدفع البرلمان الليبي وقوات الجيش الوطني للجوء لخيارات أخرى.

وفي هذا الإطار، أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أمس، أن الوضع في ليبيا خطير ومقلق، مشدداً على ضرورة إجراء تحقيق دولي بشأن الجرائم والانتهاكات الحقوقية. كما حث الحلف على أهمية التوصل إلى حل سياسي وفقاً لمبادرة الأمم المتحدة.

من جانبه، دعا الاتحاد الأوروبي لإجراء تحقيق عاجل في اكتشاف ثماني مقابر جماعية حول مدينة ترهونة الليبية، مجدداً دعوته أطراف النزاع إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار.

وقال بيان صادر عن المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية إن اكتشاف 8 مقابر جماعية حول ترهونة في شمال غربي ليبيا أمر مثير للقلق الشديد ويجب إجراء تحقيق مستقل فوري وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وحث الاتحاد الأوروبي جميع أطراف الصراع على وقف القتال على الفور والموافقة على إيجاد طرق للتوصل لوقف كامل لإطلاق النار، بموجب اللجنة العسكرية المشتركة، وبهدف العودة العاجلة إلى العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

بدوره، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه أجرى اتصالات مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو لحث الأطراف الليبية على العودة إلى الطاولة وبدء مفاوضات سياسية.

وأكد لافروف في مؤتمر صحفي أنه من الضروري التواصل مع جميع أطراف الصراع الليبي لتشجيعها على الاجتماع والجلوس على طاولة المفاوضات وبدء المفاوضات دون أي شروط مسبقة، في ظل مساعي موسكو لدعم الحل في ليبيا.

وفي سياق متصل، أكد سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيوكولاس هوبتون على ضرورة إنهاء الأعمال العسكرية لضمان سلامة المدنيين.

ميدانياً، تواصل تركيا عملية حشد المرتزقة والمسلحين في مدينة مصراتة استعداداً لاقتحام مدينة سرت الليبية، وذلك في إطار سعي أنقرة للتقدم نحو منطقة الهلال النفطي للسيطرة عليها بشكل كامل خلال فترة وجيزة. فقد أكدت مصادر ليبية في مطار مصراتة، وصول طائرة من تركيا تحمل على متنها 134 مقاتلاً سورياً.

وفي هذا الإطار أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أن على تركيا إيقاف تدخلاتها في دول المنطقة، قائلاً «تركيا لا تراعي مبادئ حسن الجوار مع الدول العربية، وتذكي نار الفتنة والخلاف».

وشدد على أن التدخل التركي في ليبيا وسوريا والعراق واستجلابها لمقاتلين وإرهابيين أجانب إلى الأراضي الليبية مرفوض ومدان عربيا.

واعتبر أن تركيا تختبئ وراء اتفاقها مع حكومة الوفاق الليبية لتحقيق مصالح اقتصادية وسياسية وعسكرية. من جانبه، قال سعيد امغيب، عضو مجلس النواب الليبي، إن الحديث عن مفاوضات تجرى الآن بين تركيا وحكومة فائز السراج بشأن إقامة قاعدتين عسكريتين في القاعدة الجوية مصراتة وقاعدة عقبة بن نافع «الوطية» تجاوز واضح لكل القوانين الليبية.

واعتبر البرلماني الليبي في تدوينة له عبر «فيسبوك» أن ما يحدث سابقة خطيرة تهدد وحدة واستقرار التراب الليبي وأمن واستقرار محيطنا العربي والإقليمي.

من جهته، كشف الجيش الوطني الليبي عن جرائم وانتهاكات الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في مدن المنطقة الغربية، وبث عدداً من المقاطع المصورة التي تكشف انتهاكات مسلحي الوفاق خلال عمليات نهب وسرقة وحرق لمنازل المدنيين، بالإضافة إلى تجاوزات الميليشيات والمرتزقة الذين تمولهم تركيا في ليبيا.