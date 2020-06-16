رفع مستوى الطوارئ في بكين بعد تفشي «كورونا»

بكين (وكالات)

حضّت الصين أمس، سكان العاصمة بكين على عدم مغادرتها وأغلقت المدارس مجدداً في إطار جهود تبذلها السلطات لاحتواء فيروس كورونا بعد ظهور بؤر جديدة للوباء في المدينة البالغ عدد سكانها 21 مليون نسمة.

وأثارت عودة ظهور «كوفيد- 19» الذي يعتقد أنه بدأ من سوق «تشينفادي» لبيع الأغذية بالجملة في العاصمة الذعر في وقت سيطرت فيه الصين بشكل واسع على تفشيه عبر إجراء عمليات فحص واسعة وفرض تدابير إغلاق في وقت سابق هذا العام. ووسط تخوّف من التفريط في التقدّم الذي تحقق، أغلقت السلطات مناطق سكنية عدة وأعلنت أمس، فرض قيود جديدة. وحضّت سلطات المدينة السكان على تجنّب السفر غير الضروري خارج العاصمة.

وقالت مساعدة الأمين العام لمجلس بلدية بكين في مؤتمر صحافي إنه يتعيّـن على كل من يريد الخروج من بكين أن يكون قد خضع لفحص يثبت عدم إصابته بالفيروس قبل 7 أيام من المغادرة.

وتابعت أنه يحظر على سكان المناطق التي تعد مخاطر التفشي فيها «متوسطة أو مرتفعة» مغادرة مناطقهم.

وأعلنت لجنة التربية المحلية إغلاق كل المدارس مجدداً والعودة للتدريس عن بُعد، كما طلب من الجامعات تعليق عودة الطلاب إلى قاعات التدريس. وحذّر المتحدث باسم سلطات بكين تشو هيجيان من أن «وضع الوباء في العاصمة خطير جداً».

وسجّلت بكين، أمس، 27 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع حصيلة الإصابات المؤكدة في بكين في الأيام الخمسة الأخيرة إلى 106 حالات، وقد أغلقت السلطات نحو 30 منطقة في المدينة وأجرت عشرات آلاف الفحوص.

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها حيال مجموعة الإصابات التي اكتُشفت، مشيرة إلى حجم بكين ومدى اتصالها بمناطق أخرى.

وأفاد مسؤولون في العاصمة بأنهم سيجرون فحوصاً لأصحاب الأكشاك وجميع من يديرون أسواق الأغذية في المدينة إضافة إلى المطاعم والمقاصف الحكومية. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أنه تم رفع إمكانيات إجراء فحص فيروس كورونا إلى 90 ألف شخص في اليوم.

وأعلنت الوكالة أن هيئة النقل التابعة للمدينة منعت سيارات الأجرة والمركبات التي تقدّم خدمات نقل الركاب من مغادرة المدينة، في خطوة جديدة ضمن إجراءات احتواء الفيروس.

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من هذا التطور، مؤكدة إجراء تحقيق لتحديد منشأ التفشي الجديد، بينما اعتبر بعض العلماء أن الفيروس المنتشر في بكين قد يكون أكثر عدوى من سلالة مدينة ووهان، التي انتشرت منها الجائحة في أواخر 2019.