السعودية تسجل 4267 إصابة جديدة بـ«كورونا» و1650 حالة شفاء

سجلت المملكة العربية السعودية 4267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 136315 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 45723 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 1910 حالات حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة في المؤتمر الصحفي اليومي أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة قد بلغ 1650 حالة تعافٍ ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 89540 حالة، فيما سجل عدد 41 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 1052 حالة وفاة.