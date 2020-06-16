يدرس البيت الأبيض اختيار موقع بديل يضم مساحة "خارجية" لاستضافة التجمع المقبل لحملة الرئيس دونالد ترامب في تلسا في ولاية أوكلاهوما، وسط تزايد المخاوف بشأن مخاطر انتشار فيروس كورونا، بحسب ما أعلن، اليوم الثلاثاء، نائب الرئيس مايك بنس.

وقال بنس إن العمل على برنامج التجمع، المقرر حالياً في ساحة داخلية تستوعب حوالي 20 ألف شخص، لا يزال "جارياً".

وسيكون حدث السبت أول تجمع لترامب منذ الإغلاق المرتبط بجائحة كوفيد-19، وقال بنس إن ترامب حريص على العودة إلى مسار الحملة والمشاركة في تجمعات صاخبة.

وأفاد بنس شبكة فوكس نيوز "تلقينا استجابة هائلة لدرجة أننا ندرس أيضاً موقعاً آخر"، مشيرًا إلى أن أكثر من مليون شخص تقدموا بطلبات للحصول على تذاكر.

وتابع "نحن أيضاً ننظر في الأنشطة الخارجية، وأعلم أن فريق الحملة سيبقي الجمهور على اطلاع على تطور الأمور".

ورغم اتخاذ المنظمين احتياطاتهم، سيتعين على مؤيدي ترامب أن يتعهدوا بعدم اتخاذ أي إجراءات قضائية ضد الحملة إذا أصيبوا بكوفيد-19 أثناء مشاركتهم في التجمع.

وقال بنس "سنقوم بفحص درجة الحرارة وسنوفر مطهرات اليد وكمامات للحضور".

وسيكون تجمع السبت الأول لترامب منذ مارس، حين أدى الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد إلى عمليات إغلاق على الصعيد الوطني.

وقال بنس إن أحد أسباب اختيار الرئيس لتلسا، حيث يحظى ترامب بدعم قوي، هو أن "أوكلاهوما قامت بعمل رائع في إعادة فتح ولايتها".

لكنّ هناك رفضاً للتجمع الحاشد.