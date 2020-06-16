وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أمراً تنفيذياًً بإجراء إصلاح لجهاز الشرطة في محاولة للرد على الاحتجاجات ضد عنف قوات الأمن.

وأوضح ترامب، بعد لقائه عائلات أفراد سقطوا ضحية عنف قوات الأمن أو العنصرية، أن القرار يشمل منع اللجوء إلى وضعية الخنق أثناء توقيف قوات إنفاذ القانون للأشخاص «إلا إذا كانت حياة الشرطي في خطر».

وأضاف الرئيس الأميركي أنه «يشجع» آلافاً من وحدات الشرطة الأميركية على التزام «أرقى المعايير المهنية».

وشهدت مدن أميركية عدة احتجاجات على مدى الأسابيع الماضية، إثر مقتل جورج فلويد أثناء توقيفه من قبل الشرطة.

وقتل فلويد في مدينة مينيابوليس بعد أن ضغط شرطي على رقبته لمدة ثمانية دقائق أثناء اعتقاله.

وانتشر فيديو الحادث، الذي صوره المارة، على مواقع التواصل الاجتماعي. ويسمع فلويد وهو يخاطب الشرطي قائلاً: «لا أستطيع التنفس».

بعد هذه الحادثة بأيام، قتل رجل أميركي آخر في مدينة أتلانتا بعد أن أطلق عليه شرطي النار أثناء توقيفه.