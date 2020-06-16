وافق البرلمان المجريّ، اليوم الثلاثاء، على إلغاء سلطات الطوارئ الممنوحة للحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ والتي أثارت مخاوف دولية من تعزيز رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان قبضته على السلطة.

وصوّت البرلمان الذي يسيطر عليه حزب التحالف المدني المجري (فيديس) بـ192 صوتاً مقابل صفر على طلب للحكومة لرفع "حالة الخطر" والسلطات الخاصة المرتبطة بها والتي طبقت لمواجهة أزمة كوفيد-19.

ومن المتوقع أن ترفع الحكومة رسمياً حالة الخطر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

لكنّ أعضاء البرلمان وافقوا أيضاً على مشروع قانون قد يسمح للحكومة، بحسب معارضين، بإعلان "حال أزمة طبية" والحكم بمراسيم لفترة مفتوحة على الأرجح.

وحذّرت منظمات غير حكومية معارضة للحكومة في بيان مشترك من أن إلغاء السلطات الخاصة هو بمثابة "وهم" سيؤدي في نهاية المطاف لتعزيز سلطات الحكومة.

وكان "قانون الحماية من فيروس كورونا" الذي أقره البرلمان في 30 مارس مكّن الحكومة من الحكم بمرسوم حتى قرار إنهاء حالة الخطر.

وقال أوربان، الذي نفذ عملية إغلاق مبكر نسبياً لوقف انتشار الفيروس، إن الحكم بمرسوم سمح له بالاستجابة بسرعة وفعالية أثناء الأزمة.

وسجّلت المجر التي تعد نحو 10 ملايين نسمة أكثر بقليل من 4000 إصابة بالفيروس و560 وفاة حتى اليوم، وهو ضرر محدود مقارنة بدول أخرى في أوروبا.

وفي أبريل، وافق البرلمان الأوروبي على بيان يقول إن إجراءات المجر "تتعارض مع القيم الأوروبية".