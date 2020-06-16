أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، تمديد قرار إغلاق الحدود بين بلاده والولايات المتحدة حتى 21 يوليو المقبل لجميع التنقلات غير الضرورية.

وقال ترودو "اتفقت كندا والولايات المتحدة على أن تمددا لثلاثين يوماً حتى 21 يوليو التدابير المعمول بها حالياً على الحدود".

وأضاف "إنه قرار سيحمي الأشخاص على جانبي الحدود في وقت نتصدى فيه لفيروس كورونا المستجد".

وقرر البلدان إغلاق حدودهما، وهو الإغلاق الأطول في العالم، لمدة شهر منذ 21 مارس الماضي مع استثناء نقل البضائع والسلع، ثم مدد هذا الإجراء في أبريل ومايو لشهر.

وبحسب آخر أرقام صادرة عن المعهد الرسمي الكندي للإحصاءات، فإن التنقلات غير الأساسية على الحدود كانت "شبه معدومة" في الاتجاهين خلال مايو.

وفي الظروف العادية، يعبر أكثر من 400 ألف كندي وأميركي يومياً الحدود الممتدة على طول 8900 كلم، مع تسجيل كثافة في الحركة خلال العيدين الوطنيين الكندي والأميركي في الأول والرابع من يوليو على التوالي.

ويبلغ حجم البضائع والسلع التي تعبر الحدود في الاتجاهين يومياً 2,4 مليار دولار كندي (1,6 مليار يورو).

وخففت كندا من تدابير إغلاق الحدود الأسبوع الماضي فسمحت للأجانب بالانضمام إلى عائلاتهم المقيمة في كندا شرط لزوم حجر صحي لمدة لا تقل عن 15 يوماً.