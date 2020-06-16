دانت الجزائر "بقوة"، اليوم الثلاثاء، الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت قافلة عسكرية على مستوى منطقة "بوكا ويري" وسط مالي، مما تسبب في سقوط العديد من القتلى في صفوف الجنود الماليين.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف "ننحني أمام تضحيات جيش وقوات الأمن في مالي دفاعاً عن شعبها وبلدها كما نقدم تعازينا لعائلات الضحايا ونجدد تضامننا مع حكومة وشعب مالي الشقيق".

وأضاف بن علي الشريف أن "الجزائر تبقى مقتنعة بأن هذا البلد الجار وشعبه الشقيق سيتجاوزان جميع الصعوبات وسيواجهان كل التحديات من أجل إرساء دولة موحدة ومتصالحة وهادئة ومزدهرة".

وقتل 24 جندياً مالياً على الأقل على أيدي إرهابيين في وسط البلاد بالقرب من مدينة "سيجو".

وذكرت الوزارة، مساء الاثنين، أن "إرهابيين" كانوا وراء الهجوم.

وتنشط العديد من الجماعات الإرهابية في مالي وبلدان أخرى في منطقة الساحل الأفريقي.