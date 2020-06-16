بريطانيا تقرر علاج مرضى كورونا بعقار "ديكساميثازون"

قررت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، البدء فوراً بوصف منشّط «ديكساميثازون» لمرضى «كوفيد - 19»، بعدما أظهر اختبار أنه أنقذ حياة ثلث المرضى الذين يعانون الأعراض الأكثر خطورة.

وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك «نعمل مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية، ليشمل العلاج المعتاد لكوفيد - 19 ديكساميثازون اعتباراً من بعد ظهر اليوم».

وأكد هانكوك أن بريطانيا بدأت بتخزين العقار المتاح، بشكل واسع، منذ ظهرت أولى المؤشرات على فاعليته قبل ثلاثة أشهر.

وقال "نظرا إلى أننا لاحظنا أولى المؤشرات إلى إمكانات ديكساميثازون، نخزنّه منذ مارس".

وأضاف "بات لدينا الآن 200 ألف جرعة جاهزة للاستخدام".

يأتي قرار الحكومة البريطانية بعد أن أظهرت نتائج اختبارات جديدة أن الجزيء الستيرويدي «ديكساميثازون» قادر على إنقاذ ثلث المصابين بمرض كوفيد-19 الذين تعد حالاتهم الأكثر خطورة.

واختبر باحثون، يقودهم فريق من جامعة «أوكسفورد»، العقار المتاح بشكل واسع النطاق على أكثر من ألفي مريض بكوفيد-19 يعانون أعراضاً خطيرة. وخفض «ديكساميثازون» معدّلات الوفاة في أوساط المرضى الذين لم يكن بمقدورهم التنفّس إلا عبر الأجهزة بنسبة 35 في المئة، بينما خفض الوفيات في أوساط من يحصلون على الأوكسيجين بمعدل الخمس، بحسب النتائج الأولية.

وقال الفريق إن الجرعات اليومية من «الديكساميثازون» يمكن أن تمنع وفاة واحد من كل ثمانية مرضى يستخدمون جهاز التنفس الاصطناعي، وتنقذ واحداً من كل 25 مريضاً يحتاجون إلى الأكسجين وحده.

تضمنت التجربة مجموعة مراقبة مكونة من 4000 مريض لم يتلقوا العلاج.

وقال بيتر هوربي، أستاذ الأمراض المعدية الناشئة في قسم الطب بجامعة أكسفورد، «ديكساميثازون هو أول دواء يظهر تحسناً في البقاء على قيد الحياة لدى مرضى كوفيد-19. هذه نتيجة جيدة جداً».

وأضاف أن «ديكساميثازون غير مكلف ويباع من دون وصفة ويمكن استخدامه على الفور لإنقاذ الأرواح في جميع أنحاء العالم».