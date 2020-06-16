

قال محقق رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة، التي تنظر في قضية سرقة لوحة الفنان بانكسي التي تم العثور عليها، الأسبوع الماضي، في حظيرة في وسط إيطاليا، قد توصلت إلى العديد من المشتبه بهم.



وقال الجنرال روبرتو ريكاردي، رئيس فرقة الشرطة الفنية في شرطة الدرك الإيطالية (كارابينيري):«لقد حددنا بالفعل الأشخاص الذين شاركوا في السرقة وفي نقل (العمل)».





وكان ريكاردي يتحدث إلى وسائل الإعلام الأجنبية، عبر مؤتمر الفيديو.



ورسم بانكسي صورة امرأة حزينة على باب مخرج طوارئ بقاعة حفلات باتاكلان، حيث لقي 90 شخصاً حتفهم في هجوم لتنظيم «داعش» الإرهابي في 13 نوفمبر 2015.



وتمت سرقة الباب في يناير من عام 2019، إلا أنه تم العثور عليه، الأسبوع الماضي، مخبأ في مبنى ريفي بالقرب من تورتوريتو، وهي بلدة في منطقة أبروتسو، وسط إيطاليا.





وبانكسي، هو اسم مستعار لفنان بريطاني منعزل، يحافظ على سرية هويته، وتحظى أعماله بشعبية كبيرة، وتحقق أسعاراً عالية في المزادات.