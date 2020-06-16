أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقل عن 436.813 شخصاً حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي، وفق تعداد مصادر رسميّة، اليوم الثلاثاء.

وسُجّلت - رسميّاً - أكثر من 8.048.880 إصابة في 196 بلداً ومنطقة، منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها 3.681.400 على الأقل.

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات، مع تسجيلها 116.127 وفاة من أصل 2.114.026 إصابة. وتعافى 576.334 شخصاً على الأقل.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي البرازيل بتسجيلها 43.595 وفاة من أصل 888.271 إصابة، تليها بريطانيا مع 41.736 وفاة من أصل 296.857 إصابة، ثمّ إيطاليا مع 34.371 وفاة (237.290 إصابة)، وفرنسا مع 29.436 وفاة (194.175 إصابة).

وحتى اليوم، أعلنت الصين (من دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من أصل 83.221 إصابة، تعافى منها 78.377 شخصاً.

وأحصت أوروبا الثلاثاء، حتى الساعة 11.00 ت غ، 188.349 وفاة من أصل 2.428.525 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 124.354 (2.213.173 إصابة)، وأميركا اللاتينية والكاريبي 81.248 وفاة (1.693.908 إصابات)، وآسيا 23.982 وفاة (882.002 إصابة) والشرق الأوسط 11.994 وفاة (569.562 إصابة) وأفريقيا 6755 وفاة (252.975 إصابة) وأوقيانيا 131 وفاة (8739 إصابة).