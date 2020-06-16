

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 9065 حالة، بعد تسجيل 115 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، اليوم، بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 192 ألفاً و439 حالة، بعد تسجيل 2563 حالة إصابة جديدة.



ولفتت إلى أن 2815 من المصابين في وضع صحي حرج.



كما أعلنت لاري أن عدد المتعافين تجاوز 152 ألفاً، وفقاً لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).