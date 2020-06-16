مقتل 24 جندياً في هجوم إرهابي بمالي

قالت وزارة الدفاع في مالي إن 24 جندياًً على الأقل قتلوا على أيدي مهاجمين مسلحين في وسط البلاد بالقرب من سيجو.

وذكرت الوزارة مساء الاثنين أن "إرهابيين" كانوا وراء الهجوم.

وجاء مقتل الجنود في أعقاب اشتباكات شديدة يوم الأحد أدت إلى سقوط قتلى من الجانبين من بينهم 24 جنديا أيضا. ولا يزال ثلاثة أشخاص مفقودين.

ولم تتضح بشكل مبدئي الظروف وراء الهجوم .

وتنشط العديد من الجماعات المسلحة في مالي وبلدان أخرى في منطقة الساحل.

وبدأت قوات الأمم المتحدة العمل في مالي بعد أن سقط شمال البلاد مؤقتا في أيدي الجماعات الإرهابية في عام 2012 .