

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8921 حالة.



وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم، ليستقر إجمالي الوفيات عند 212 حالة.



كما لفتت إلى شفاء 52 مصاباً، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 7880، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغت 438852 حالة.



وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.