سلطنة عمان تسجل 745 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم تسجيل 745 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا " كوفيد - 19"، ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 25269 حالة و114 وفاة وتماثل 11089 حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة - في بيان بثته وكالة الأنباء العمانية - أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 2627 .