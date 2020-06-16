

وافقت تايلاند على خطة بقيمة 22.4 مليار بات (720 مليون دولار) لتعزيز السياحة الداخلية، حيث لا تزال حدود البلاد مغلقة أمام السياحة الخارجية؛ بسبب وباء كورونا.



ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء، عن بيان صدر بعد اجتماع لمجلس الوزراء التايلاندي، اليوم الثلاثاء، أنه بموجب الخطة، سوف يدفع السائحون 60% من قيمة فواتير الإقامة في الفنادق، وتغطي الحكومة الباقي بحد أقصى 3 آلاف بات في الليلة، ولمدة لا تزيد على خمس ليالٍ.



وتشمل الخطة مزايا أخرى، من بينها خصومات على تذاكر الطيران وحزم السفر الميسرة لـ 1.2 مليون شخص من العاملين والمتطوعين في مجال الصحة. وسوف يستمر البرنامج من أول يوليو إلى 31 أكتوبر، وسوف يغطي 5 ملايين ليلة ومليوني تذكرة طيران، كحد أقصى.



وتعاني تايلاند؛ لأنها تعتمد على عائدات السياحة الخارجية والصادرات، وكلاهما تضرر من جائحة كورونا.



ومن المحتمل أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 6% هذا العام، كما أن ملايين الوظائف في خطر. ولم تستقبل الدولة أي سائحين أجانب، أو تسجل أي إنفاق مرتبط بذلك، في أبريل.