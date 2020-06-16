

أعلنت متحدثة باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية فجرت مكتباً للاتصال بين الكوريتين في مدينة كايسونج الحدودية.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الوزارة القول، إن الانفجار وقع الساعة الثانية وتسعة وأربعين دقيقة، ظهر اليوم، بالتوقيت المحلي.



وقالت مصادر عسكرية، في وقت سابق، إن أعمدة دخان شوهدت، وسُمع دوي انفجار صادر من البلدة الحدودية.



وكانت كيم يو جونج، الشقيقة الصغرى ذات النفوذ للزعيم الكوري الشمالي، قد هددت أنها سوف تتخذ إجراءات انتقامية ضد كوريا الجنوبية، لإخفاقها في وقف المنشقين من إرسال منشورات معادية لبيونج يانج، جواً عبر الحدود.



ويشار إلى أنه جرى تدشين المكتب في سبتمبر 2018، لتسهيل التبادل والتعاون بين الكوريتين، في ظل مناخ تصالحي، بعد مباحثات بين زعيمي الدولتين.



وعلقت الكوريتان عمل المكتب منذ مطلع يناير الماضي، بسبب مخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا.