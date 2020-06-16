السودان: 9 وفيات و 215 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت أحدث البيانات المتوافرة بشأن أعداد ضحايا فيروس كورونا في السودان ارتفاع إجمالي عدد الوفيات به إلى 468 حالة والإصابات إلى 7435 حالة.

ونشرت وزارة الصحة السودانية الليلة الماضية، على صفحتها على موقع فيسبوك، التقرير الوبائي ليوم السبت الماضي، والذي أوضح تسجيل تسع حالات وفاة جديدة و215 إصابة جديدة.

وأوضحت الوزارة أن عدد المتعافين ارتفع إلى 2720 بعد تعافي 110 أشخاص.

وحثت الوزارة المواطنين على تطبيق الإرشادات الوقائية بما في ذلك التباعد الاجتماعي وغسل اليدين.