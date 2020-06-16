صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، صباح اليوم الثلاثاء، من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية من محافظة (صعدة) باتجاه مدينة (نجران)، في محاولة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء السعودية (واس).

وأوضح العقيد المالكي، استمرار المحاولات الهمجية من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، بالصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار، حيث بلغ مجموع الصواريخ الباليستية التي تم إطلاقها باتجاه المملكة وتم اعتراضها (313) صاروخاً باليستياً، وبلغ مجموع الطائرات من دون طيار، التي تم اعتراضها وتدميرها، ما مجموعه (357).



وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات، لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال العبثية والهمجية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.