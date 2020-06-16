ارتفاع إصابات كورونا في هولندا إلى 49155

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في هولندا إلى 49155 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء، بتوقيت أمستردام (0530 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغت 6084 حالة، وتعافى 186 شخصا من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 15 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في هولندا.