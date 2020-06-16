31131 إصابة بكورونا في سويسرا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض(كوفيد19-) في سويسرا إلى 31131 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت زيورخ (0530 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في سويسرا جراء الفيروس بلغت 1939 حالة. وتعافى 28900 شخص من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 16 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في سويسرا.