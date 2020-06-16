أميركا والصين تسمحان بتسيير رحلات أسبوعية بين البلدين

قالت وزارة النقل الأميركية إن الولايات المتحدة والصين ستسمحان بأربع رحلات طيران أسبوعية بين البلدين، مما يخفف من أزمة بشأن قيود السفر في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة في بيانها المعدل بشأن الرحلات الجوية الصينية أن الحكومة الأميركية لا تزال تأمل في أن توافق الصين على استعادة كامل حقوق الطيران الأميركية بموجب اتفاقية الطيران الثنائية.

وقالت "بما أن الحكومة الصينية ستسمح لشركات الطيران الأميركية بمزيد من الرحلات الجوية، فسوف نقوم بالمثل".

ومن بين شركات الطيران الأميركية، سعت دلتا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز إلى استئناف رحلات الركاب اليومية إلى الصين في يونيو لكنهما غيرتا خططهما بسبب عدم موافقة الحكومة.

وبعد أن وافقت الصين على السماح بأربع رحلات جوية أميركية في المجمل، قالت دلتا إنها ستقوم بتسيير رحلتين إلى شنغهاي من سياتل الأسبوع المقبل ورحلة ​​واحدة أسبوعيًا من سياتل وديترويت بدءا من يوليو، وستكون جميع الرحلات عبر سول عاصمة كوريا الجنوبية.

وقالت شركة يونايتد إنها تهدف إلى إعادة إطلاق الخدمة إلى الصين في الأسابيع المقبلة.

وقال مصدر مطلع إن السلطات الصينية وافقت بالفعل على بعض التغييرات بشأن المتطلبات من شركات الطيران الأميركية، بما في ذلك السماح بإجراء فحوصات درجة الحرارة قبل إقلاع الرحلات الجوية إلى الصين، بدلاً من منتصف الرحلة كما نوقش في السابق.