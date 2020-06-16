الإصابات بكورونا في المكسيك تتجاوز الـ 150 ألفاً

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 3427 إصابة جديدة بفيروس كورونا و439 وفاة يوم الاثنين ليتجاوز العدد الإجمالي للحالات حاجز المئة وخمسين ألف حالة.

وأصبح إجمالي الإصابات المؤكدة بالبلاد 150264 حالة والوفيات 17580 لكن الحكومة تقول إن العدد الفعلي للمصابين بالعدوى أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.