أكدت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وإسقاط عدد من الطائرات دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، في بيان صدر الليلة، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم من اعتراض وإسقاط عدد من الطائرات دون طيار /المفخخة/ التي أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في منطقة "عسير".

وأشار العقيد المالكي إلى أن هذه المحاولة الإرهابية من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية وما سبقها من محاولات لعمليات إرهابية تستهدف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين بطريقة ممنهجة وتتعمد إيقاع الأضرار العالية بصفوف المدنيين باستخدام الطائرات دون طيار والتي تحمل المواد المتفجرة، حيث بلغ مجموع الطائرات دون طيار التي تم إطلاقها باتجاه المملكة وتم إسقاطها وتدميرها 357 طائرة دون طيار، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ومخالفاً للأعراف والقيم السماوية والإنسانية.

وبين العقيد المالكي أن استمرار هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات دون طيار "المفخخة" يؤكد نهج المليشيات الحوثية المتطرف واللاأخلاقي ورفضها لكافة المبادرات والتي قدمها التحالف وكذلك الجهود الأممية من قبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتن جريفث لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد والوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وشدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين الأبرياء، وستتخذ الإجراءات العملياتية الصارمة والمناسبة لوقف هذه الأعمال الإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.