كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أنه سيوقع أمراً تنفيذياً يتعلق بإصلاح الشرطة، وسيعقد مؤتمراً صحفياً في هذا الخصوص يوم الثلاثاء.

يأتي ذلك بعد أسابيع عدة من احتجاجات عمت أرجاء الولايات المتحدة عقب وفاة الأميركي جورج فلويد على يد الشرطة أثناء توقيفه في مدينة منيابوليس.

وقال ترامب كذلك في تعليقات للصحفيين إن إطلاق الشرطة النار على رجل أسود في أتلانتا كان بمثابة موقف رهيب ومقلق للغاية.

وأُقيل ضابط شرطة من مدينة أتلاتنا، واستقالت قائدة شرطتها بعد مقتل ريشارد بروكس ليل الجمعة.

ولم تتكشف أي تفاصيل متعلقة بالأمر التنفيذي الخاص بإصلاح الشرطة الذي ينوي الرئيس ترامب توقيعه. ويعمل الديمقراطيون والجمهوريون في الكونجرس على مقترحين منفصلين بشأن هذه القضية.

وتشهد مدن أميركية عدة احتجاجات للمطالبة بوقف ما يسمونه عنف الشرطة أثناء تنفيذ القانون.